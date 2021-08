Marsz Równości 2021 w Gdańsku. 6. edycja pod hasłem „Mamy tylko jedno życie”. Marsz bez zakłóceń, ale z obelgami

Główna kolumna marszu była gotowa o 14:00 na ul. Zbytki przy Teatrze Szekspirowskim. Rozpoczęcie organizowały fundacje Tolerado i Diversity.pl oraz Trójmiejska Akcja Kobieca i Centrum Praw Kobiet. Po drodze dołączyły do przemarszu niewielkie grupki Lewicy spod Domu Fahrenheita na Ogarnej, Obywateli RP spod Neptuna na Długim Targu i trójmiejskiego KOD-u z Targu Węglowego. Takie rozwiązanie było podyktowane warunkami pandemicznymi, jednak inne wymogi ochrony nie zostały zachowane. Niemal nikt spośród uczestników nie używał maseczek.

– Gdańsk jest tęczowy, tęcza jest symbolem, który łączy niebo z ziemią – przemawiała przed rozpoczęciem marszu Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Wierzę, że dzisiaj podczas tego marszu więcej będzie nas łączyć, niż dzielić. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy pełne prawo do wolności, do wolnych wyborów, do demokracji, do praworządności – dodała.