Marek Lewandowski: Przy obecnej dobrowolności szczepień, obowiązek zaszczepienia niektórych grup zawodowych to byłby skandal

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do rządu o podjęcie działań, które przyspieszą Narodowy Program Szczepień. Proponuje wprowadzenie zmian w prawie, które umożliwią obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 konkretnych grup zawodowych. Czy obowiązek szczepienia części pracowników byłby dobrym rozwiązaniem?

Nie rozumiem argumentacji przedsiębiorców, którzy chcą obowiązkowych szczepień wybranych grup zawodowych. Przecież powszechnie wiadomo, że szczepienia ani nie zabezpieczają przed zarażeniem się, ani przed przekazywaniem wirusa innym osobom. Wiemy od lekarzy, że zmniejszają skutki zakażenia, a więc powodują, że przebieg choroby jest dużo łagodniejszy. Jeżeli premier i minister zdrowia uważa, że szczepienia są jedyną drogą wyjścia z pandemii, to powinni byli już dawno ogłosić obowiązek szczepień. Skoro tego nie zrobili, to logiczną konsekwencją jest tu dobrowolność szczepień. Wszelkiego typu naciski, postulaty, żeby całe społeczeństwo lub jego część się zaszczepiła, są wobec tego niedopuszczalne. Mają charakter dyskryminujący, wiążą się z segregacją sanitarną, a przede wszystkim są niezgodne z prawem. Jeżeli rząd uznał, że szczepienia nie są obowiązkowe, a przypominam, że one przed zakażeniem nie chronią i nawet zaszczepieni muszą nosić maseczki, to znaczy, że oczekiwanie pracodawców jest nielogiczne.