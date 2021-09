Marcin Horała: Nie możemy pozwolić sobie na ukryte dotowanie zagranicznych przewoźników

Prezes Grupy Ryanair, Michael O’Leary zwraca uwagę na podwyżki opłat jakie zaproponowała im Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Zdaniem przewoźnika skala podwyżek jest nie do przyjęcia, szczególnie w okresie pocovidowym, z jakim musi zmagać się przewoźnik.

Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP: - Jest to nie tyle propozycja Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, co wynik stosowania ogólnoeuropejskich zasad dotyczących kształtowania opłat za usługi kontroli przestrzeni powietrznej. Takie agencje jak PAŻP w Europie sporządzają coś, co nazywa się Planem Skuteczności Działania, który raz na jakiś czas jest aktualizowany. W chwili aktualizacji bierze się rzeczywisty koszt funkcjonowania takich instytucji, rzeczywistą ilość połączeń, dzieli jedno przez drugie, tak aby bilans np. PAŻP wyszedł na zero. Gdyby Urząd Lotnictwa Cywilnego, bo to on w porozumieniu z PAŻP prowadzi aktualizację coś przekłamał np. nałożył zbyt wysokie opłaty, to w po zakończeniu okresu rozliczeniowego okazałoby się, że jest nadwyżka w budżecie PAŻP. Tą nadwyżkę agencja musiałaby następnie oddać i obniżyć opłaty na kolejny okres. Co więcej, po aktualizacji, trafia ona do agencji podlegającej Komisji Europejskiej, która to harmonogram opłat musi zatwierdzić.