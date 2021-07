Z miesiąca na miesiąc Port Lotniczy Gdańsk obsługuje coraz większą liczbę pasażerów MT

W ciągu sześciu miesięcy 2021 roku gdańskie lotnisku przyjęło 388 846 pasażerów. W porównaniu do pierwszego półrocza roku 2020, kiedy ruch do pierwszej połowy marca był duży i niezakłócony, a od czerwca zaczął się na nowo odradzać, to o 57,2 proc. mniej pasażerów.