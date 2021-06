Polacy chcą zagranicznych wakacji. Rośnie liczba pasażerów odlatujących z gdańskiego lotniska, mimo że zasady podróżowania są restrykcyjne

- Paszport szczepionkowy albo jest, albo ma być wkrótce aktywny we wszystkich krajach UE, jednak nie wiadomo jeszcze do końca jak będzie on funkcjonował - mówi Agnieszka Michajłow. - Przykładem jest Grecja, do której dziś nie wlecimy bez aktualnego wyniku testu pcr, mimo że teoretycznie obowiązuje już w tym kraju szczepionkowy paszport.

Zaznaczmy, by móc przekroczyć granicę wielu państw (bez konieczności odbycia kwarantanny), wciąż potrzebne będą testy - w zależności od kraju albo antygenowe, albo pcr (w poszczególnych krajach różny jest także czas, jaki upłynął od uzyskania negatywnego wyniku takiego testu). Testować także trzeba dzieci - wiek graniczny również jest różny dla poszczególnych państw. Dodać należy, że testy są płatne (pcr to nawet 500 zł, a antygenowy 160 zł), co sprawia, że budżet wakacyjny musi być odpowiednio wyższy (a pod uwagę należy brać i dyskomfort dzieci przechodzących nieprzyjemne badanie pcr).