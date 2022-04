Małgorzata Rozenek o obozie Anny Lewandowskiej: "Hardcore". Te gwiazdy także ćwiczą z Lewandowską

Małgorzata Rozenek aktywnie działa w mediach społecznościowych. Prowadzi konto na Instagramie, które obserwuje ponad 1,4 mln internautów. Niedawno gwiazda podzieliła się z internautami nowiną, że wybrała się na obóz Anny Lewandowskiej. W nagraniu, w którym opublikowała, ujawniła, że treningi wcale nie są takie łatwe, jak myślała.

Ona chce nas zabić, tylko tyle wam powiem. To jest taki hardcore. Słuchajcie, taki hardcore. […] Pierwszy trening za mną: hardcore, hardocre, hardcore. Nie żartuję. Po rozgrzewce myślałam, że to jest trening, a to się okazało, że rozgrzewka, więc mi trochę mina zrzedła. Nie wiem, dlaczego one mają siłę się śmiać, bo ja właśnie ogólnie nie mam siły już na nic.