Nie tylko Anna Lewandowska. Produkty marek tych gwiazd także możesz spotkać w sklepach

Lewandowska nie tylko motywuje internautów do ruszenia się z kanapy i rozpoczęcia regularnych treningów, a także do zmiany stylu odżywiania. Podaje przepisy na zdrowe dania, a także prowadzi sklep ze zdrową i ekologiczną żywnością Foods by Ann, który w swojej ofercie ma m.in. zdrowe przekąski, makarony, a także gotowe dania. Ceny są bardzo zróżnicowane. Zaczynają się od 2 zł — za tyle można kupić batonika. Najdroższe produkty to koszt 165 zł. To kwota, za jaką można kupić 2 sztuki wegańskiego białka waniliowego i czekoladowego.

