Malbork. Prace badawcze w Muzeum Zamkowym. Co skrywają posadzki w kościele św. Wawrzyńca?

Dawna kaplica św. Wawrzyńca na Przedzamczu w czasach, gdy Malbork był stolicą zakonu krzyżackiego, uznawana była za jeden z najważniejszych kościołów na terenie zamku.

Po kościele Najświętszej Maryi Panny i kaplicy św. Anny na Zamku Wysokim był trzecim co do znaczenia, znakomicie wyposażony w relikwie, m.in. Krzyża Świętego – mówi dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.

Podczas badań odkryto wcześniej nieznane polichromie średniowieczne, prawdopodobnie z tego samego okresu (XV w.), z którego pochodzą malowidła w Pałacu Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim.

- Nie znaliśmy wcześniej tych polichromii. Conrad Steinbrecht (kierował odbudową zamku w latach 1882-1921 – do. red.) odkrył ich trochę w kościele św. Wawrzyńca, „podrasował” i zdokumentował. Nasza badania pokazały jednak, że nie wszystko odkrył, było ich dużo więcej, więc odsłonimy wszystko, co się zachowało na ścianach. To polichromie figuralne i roślinne, zachowały się w stanie szczątkowym - wyjaśnia dyrektor Muzeum Zamkowego.