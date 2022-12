Węgiel po preferencyjnej cenie w Malborku. Ile osób kupiło opał od miasta? Kto nie zdążył, może zgłosić się od stycznia

Kto chciał, do 16 grudnia mógł złożyć wniosek na zakup do 1,5 tony węgla po preferencyjnej cenie. W Malborku w zorganizowanej przez Urząd Miasta dystrybucji był on sprzedawany mieszkańcom po 2000 zł za tonę.

Moim zdaniem, wzorowo ot na tle województwa pomorskiego przeprowadziliśmy. Jesteśmy zadowoleni. Zatrzymaliśmy już sprzedaż, ale mamy węgiel na składzie. Interwencyjnie, w przypadku czyjejś pilnej potrzeby, moglibyśmy go sprzedać – słyszymy od wiceburmistrza Jana Tadeusza Wilka.