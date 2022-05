Malbork. Dron miał badać dym z kominów. Czy "postrach kopciuchów" jest używany w walce o jakość powietrza? Ile kosztował? Cena

Malbork. Dron miał badać dym z kominów. Czy "postrach kopciuchów" jest używany w walce o jakość powietrza?

Aktualnie czystość powietrza w Malborku nie jest zła. Można to sprawdzać na bieżąco dzięki 6 czujnikom powietrza, kupionym w 2020 r. w ramach budżetu obywatelskiego. Za nieco ponad 14,5 tys. zł zostały zainstalowane we wszystkich częściach miasta. Aktualnie wszystkie świecą się na zielono, potwierdzając, że jest znakomicie. Zresztą można to samemu sprawdzić TUTAJ.

Są jednak takie dni w sezonie grzewczym, gdy urządzenia alarmują, że dobrze z jakością powietrza w mieście nie jest. Zresztą mieszkańcy doskonale wiedzą, na których ulicach snuje się siwy dym nad domai. Czasem trudno precyzyjnie namierzyć truciciela, zresztą trudno też udowodnić, że ktoś pali w piecu byle czym. Wiele miast decyduje się na zakup sprzętu, który w tym pomaga. Takie „postrachy kopciuchów” obsługują zwykle strażnicy miejscy.