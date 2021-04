Majówka 2021 z obostrzeniami. Jakie restrykcje będą obowiązywały w dniach 1-3.05.2021? Wiemy, co można, a czego lepiej się wystrzegać!

To najbardziej wyczekiwany czas w roku! Mowa oczywiście o majówce, na którą czeka z utęsknieniem większość społeczeństwa. Mimo, że upłynie ona nam w nieco innej atmosferze - nie oznacza to, że musimy spisać ten czas na straty. No, ale do rzeczy - kiedy w 2021 roku wypada długi weekend majowy?MAJÓWKA 2021:- 1 maja - sobota,- 2 maja - niedziela,- 3 maja - poniedziałekOznacza to, że jeśli weźmiemy urlop w piątek i we wtorek - odpoczniemy aż przez pięć dni.

Pixabay