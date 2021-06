Luksusowy Silver Wind przejdzie przebudowę w Stoczni Remontowa SA. Zdjęcia

Silver Wind nie należy do największych cruiserów na świecie, ale niewątpliwie należy do najbardziej luksusowych. Niespełna 300 pasażerom oferuje luksusowe apartamenty, całodobową opiekę załogi, dodatkowe usługi niedostępne na wielkich wycieczkowcach. Wyjątkowy jest także fakt, że załoga jest prawie tak samo liczna jak pasażerowie, dzięki czemu może oferować praktycznie całodobową indywidualną opiekę.

Stocznia Remontowa nie ujawnia na razie zakresu prac, jakie wykona na statku należącym do Silversea. Światło na to, co zostanie wykonane, mogą rzucić informacje, jakie o planowanej modernizacji przekazywał armator w poprzednich latach. Wynika z nich, że w 2018 roku zakończył się pierwszy etap remontu. W 2020 roku miał się odbyć kolejny.

Oprócz wzmacniania kadłuba statek ma zyskać wyposażenie do rejsów eksploracyjnych. Wszystkie apartamenty i powierzchnie wspólne zostałyby poddane pełnej modernizacji. Liczba pasażerów, którzy będą mogli być zabrani na pokład, uległaby zmniejszeniu do 254, będą oni za to mieli do dyspozycji jeszcze więcej przestrzeni i luksusu.