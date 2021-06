Zbliża się Święto Morza. Po raz piąty odbędzie się wielka parada żaglowców na Zatoce Gdańskiej [18.06.2021-27.06.2021]

Dzień Dziecka w Polsce i na świecie! Pomysły na prezenty i wspólne spędzenie czasu

Kiedy jest Dzień Dziecka? Na świecie przypada on w różne dni. Bez wątpienia czekają na niego wszystkie maluchy, starszaki i nastolatki. A jeśli nie macie pomysłu na prezent na Dzień Dziecka, to zajrzyjcie do naszej galerii.