Łukasz Zwoliński, piłkarz Lechii Gdańsk: Nie traktuję gola jako pożegnalnego, ale wiele dla mnie znaczy. Muszę schować ego do kieszeni

Czy to był Twój pożegnalny gol w barwach Lechii?

Trudno mi powiedzieć, bo mam kontrakt ważny do czerwca. Nie odbieram tego gola jako pożegnalnego, ale dużo dla mnie znaczy. W życiu są rzeczy ważniejsze niż piłka nożna. Tego gola dedykuję Maćkowi Gajosowi i jego rodzinie. Cieszę się, że w tych smutnych okolicznościach mogliśmy okazać mu wsparcie i zapewnić sobie spokojniejsze święta, naszym rodzicom i kibicom. Wszyscy wiemy jaka to była trudna runda i możemy mieć uśmiech na twarzy, że udało nam się opuścić strefę spadkową. To jeszcze nie koniec, ale mam nadzieję, że to początek czegoś dobrego.