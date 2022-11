Mundial za dużą kasę z wojną i śmiercią w tle. Bogusław Kaczmarek: Pieniądze nigdy nie były taką wartością ponad wszystko, jak teraz

- Z uwagi, że trochę już żyję, jestem obserwatorem tego, co się dzieje w europejskiej i światowej piłce nożnej od mistrzostw świata w Anglii w 1966 roku – mówi w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Bogusław „Bobo” Kaczmarek, były piłkarz i trener Lechii Gdańsk oraz Arki Gdynia, a także członek sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski na EURO 2008. - To, co się dzieje, jest dla mnie wielkim paradoksem i krainą absurdu. Kraje arabskie, bo nie tylko Katar, w sposób ekspansywny biorą udział w tym wszystkim, co się dzieje w piłce klubowej w Europie. Od czego zaczęli Katarczycy? Od wejścia w PSG. A PSG to Francja. A Francja to przemysł zbrojeniowy. Rynek francuski otworzył się na Półwysep Arabski. Widzimy co się dzieje nie tylko w PSG, ale też w kilku czołowych klubach w Europie, widzimy co się dzieje chociażby w Anglii. To idzie w tym kierunku. W starożytnej Grecji, w czasie igrzysk, ustawały wszelkie spory – religijne, polityczne, militarne czy na początku kulturowe. To był czas pokoju. Teraz ludzie giną na wojnie w Ukrainie, podczas budowy stadionów w Katarze śmierć dotknęła kilkanaście tysięcy najemników, którzy pracowali za nieduże pieniądze, a rodziny domagają się odszkodowań. Gdzie jest granica absurdów? Gdzie jest koniec paradoksów? David Beckham bierze sto milionów dolarów za promocję tego mundialu. Mój kolega z Holandii mówi, że świat wariuje. Półwysep Arabski stoi naftą. Gianni Infantino, prezydent FIFA, od roku mieszka w Katarze, głośno mówi się, że przyznanie mistrzostw świata temu krajowi, to była wielka inwestycja finansowa. Kanclerz Niemiec poleciał do Kataru, żeby wyegzekwować rezerwy energetyczne w postaci ropy, bo chce mieć bufor bezpieczeństwa w razie zagrożenia energetycznego. Coś załatwił, ale niewiele, bo oni mają podpisane obowiązujące kontrakty. Znając jednak Niemców, to na pewno nie miał pustego przelotu.