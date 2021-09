Ludzie są najważniejsi. To nie slogan, to twardy fakt

Zdanie: „Ludzie są najważniejsi” naprawdę brzmi jak socjalistyczny slogan. W dodatku slogan, który w przeszłości nie miał żadnego znaczenia. Ot, puste hasło, bez treści. Dziś hasło „ludzie są najważniejsi” nabiera innego wymiaru. Zaczyna mieć określoną wartość i treść i to nie w znaczeniu ideowo-propagandowym.

Przez ostatnie dni przebywałem w Karpaczu na Forum Ekonomicznym. Wielka impreza, setki paneli dyskusyjnych, tysiące gości, dziesiątki tematów – od współpracy międzynarodowej, poprzez logistykę do dyskusji o rolnictwie i finansach.

Ale wspólnym mianownikiem wielu dyskusji były kwestie ludzkie. Demografia, urodzenia, zatrudnienie, brak specjalistów, utrzymanie zatrudnienia, polityka senioralna. To określenia które przebijały się w wielu debatach. Bo wśród ekspertów panuje zgoda. Dziś sytuacja na rynku pracy i prognozy demograficzne stają się jednym z najważniejszych problemów współczesnych gospodarek. I wszystko wskazuje na to, że trend będzie się pogłębiał. Ma on wiele obliczy, ale jednym z nich jest dążenie pracodawców do utrzymania zatrudnienia. Dziś dobry pracownik jest na wagę złota. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, ujawnił ciekawą informację. Dziś PFR rozlicza firmy z pomocy udzielonej w pierwszej fazie pandemii. Warunkiem umorzenia znacznej części pożyczek pomocowych było utrzymanie przez rok zatrudnienia. Z raportów trafiających do PFR wynika, że 90% firm to zatrudnienie utrzymano. W wielu branżach firmy nie zwalniały jednak także z innego powodu, niż formalne wymogi PFR. Jak wynika z raportu o sytuacji polskiej gospodarki, opracowanego przez Szkołę Główną Handlową, polskie firmy nie zwalniały pracowników obawiając się m.in. potencjalnego spadku mocy produkcyjnych oraz przyszłych kłopotów z rekrutacją. Nie ma lepszego dowodu na dobre traktowanie pracowników przez firmy, niż utrzymanie zatrudnienia w czasie kryzysu. Piękny obraz gospodarki psuje jedynie fakt, że kryzys miał charakter sektorowy – w najbardziej dotkniętych branżach zatrudnienia nie udało się utrzymać. Na szczęście osoby zwalniane, znajdowały szybko zatrudnienie w innych branżach.