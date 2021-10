Lotos Petrobaltic przesyła gaz ze złoża B8 podwodnym rurociągiem o długości 75 km do Władysławowa

Na platformie Petrobaltic gaz jest separowany od ropy. Osuszony i sprężony, w postaci tzw. fazy gęstej, czyli zawiesiny węglowodorów w gazie suchym, przesyłany jest podmorskim gazociągiem do stacji separacji gazu na terenie elektrociepłowni we Władysławowie. Gazociąg ma 75 km długości.

– Wszystkie prace związane z budową podwodnego rurociągu zostały wykonane przez załogi jednostek morskich Lotos Petrobaltic, kompetentnie nadzorowanych przez inżynierów działu technicznego spółki i wsparciu załóg platform. Pokazuje to, że w obszarze offshore’u dysponujemy odpowiednim sprzętem, wysokimi kompetencjami i umiejętnościami. Trzeba pamiętać, że przemysł offshore na obszarze Morza Bałtyckiego ma bardzo interesujące perspektywy rozwoju w obszarze MEW, gdzie nasze doświadczenie w budowie infrastruktury podwodnej może zostać wykorzystane – mówi Grzegorz Strzelczyk, prezes zarządu Lotos Petrobaltic.

Wydobycie na złożu B8 trwa od ponad 6 lat. Rozpoczęcie produkcji było możliwe dzięki przystosowaniu platformy wiertniczej Lotos Petrobaltic do prowadzenia prac wydobywczych. We wrześniu 2019 roku na złożu B8 obok platformy Lotos Petrobaltic posadowiona została platforma Petrobaltic – jednostka przekształcona z platformy wiertniczej w nowoczesne Centrum Produkcyjne – morską kopalnię ropy i gazu. We wrześniu 2020 roku Centrum Produkcyjne osiągnęło pełną zdolność produkcyjną w zakresie separacji i transportu ropy, zasilania zespołu energetycznego oraz zatłaczania wody złożowej.