Petrobaltic – górnicy na Bałtyku idą w zielone

W związku z transformacją energetyczną w Polsce, Petrobaltic - podobnie jak wiele innych firm z sektora energetycznego - chce przestawić się na nowy model funkcjonowania. Ma to polegać na dostosowaniu się do zmian zachodzących na rynku energetycznym. Polityka energetyczna naszego kraju do 2040 roku ukierunkowana jest na unowocześnianie sektora energii na drodze zeroemisyjnego rozwoju oraz pobudzenia innowacji, prowadzącej do trwałego rozwoju gospodarczego, poprawy efektywności i konkurencyjności. Dlatego wśród nowych celów i zadań spółki, wykraczających poza górnictwo morskie, znalazły się morska energetyka wiatrowa oraz geosekwestracją dwutlenku węgla.

Poszukiwania węglowodorów na dnie Bałtyku mają już kilkudziesięcioletnią historię. Szczegółowe badania geologiczne i sejsmiczne potwierdziły, że w polskiej strefie ekonomicznej występują złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Ich występowanie potwierdzono niespełna 80 km na północ od Władysławowa na głębokości od 1,8 do 2,3 km.