"Listy do M.5". Agnieszka Woźniak-Starak o nowej części filmu. Spodziewała się, że produkcja osiągnie taki sukces? Wywiad wideo

Prezenterka, w rozmowie z nami, zdradziła, że w jej ocenie "Listy do M.5" są filmem, na którą warto wybrać się do kina.

- Na szczęście miałam taką okazję, żeby zobaczyć "Listy do M.5". Bardzo się z tego cieszę, bo jest to dobry film, na który, gdybym go nie obejrzała, chętnie poszłabym do kina. Przy mojej pracy nie byłoby takiej możliwości, żeby nie zobaczyć wszystkich części, bo jednak co roku spotykamy się z aktorami, który grają w "Listach do M.", spotykamy się z twórcami, więc myślę, że widziałam wszystkie części.