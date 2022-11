"Listy do M.5" w kinach. Kiedy premiera? Co wydarzy się w nowej części popularnej produkcji? Obsada, data premiery

"Listy do M. 5". O czym opowiada produkcja?

Od kilku lat, krótko przed Bożym Narodzeniem , do kin trafiają kolejne części "Listów do M." . Produkcja opowiada historie kilkunastu osób, których drogi życiowe krzyżują się w czasie świąt. Od emisji pierwszej odsłony produkcji minęło osiem lat. Niektórzy, a szczególnie najmłodsi aktorzy , przez ten czas przeszli spore metamorfozy.

"Listy do M." to kultowa produkcja, którą pokochała niemal cała Polska. Najmłodsi bohaterowie wszystkich części filmu, przeszli spektakularne metamorfozy. Zobaczcie, jak teraz wygląda Julia…

W nowej części "Listów do M." nie zabraknie lubianych przez widzów bohaterów.

Premiera "Listów do M.5". Na kiedy zaplanowano?

O tym, co wydarzy się w "Listach do M.5", widzowie będą mogli się przekonać, już od piątku, 4.11. To wtedy zaplanowano oficjalną premierę nowej części.