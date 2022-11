"Listy do M.5" premiera w Warszawie, 03.11.2022 r. Kreacje gwiazd - Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Tomasz Karolak, Marianna Zydek...

"Listy do M.5". Co wydarzy się w nowej części?

"Listy do M." zadebiutowały na dużym ekranie w 2011 roku . Od tego momentu w kinach co kilka lat pojawiają się nowe części, lubianej przez widzów produkcji. Najnowsza, piąta, trafi na ekrany w piątek, 04.11.2022 r. Nie zabraknie znanych bohaterów, a także nowych postaci, które namieszają w ich życiach.

"Listy do M. 5", czyli jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku, wkrótce trafi na ekrany kin. Podpowiadamy, na kiedy zaplanowano premierę, a także zdradzamy, co wydarzy się w nowej…

Premiera "Listów do M.5" w Warszawie

Uroczysty, premierowy pokaz "Listów do M.5" odbył się w czwartek, 03.11. Przyciągnął do Złotych Tarasów w Warszawie sporo gwiazd. Wśród nich nie brakowało bohaterów, którzy pojawią się na ekranie, a także zaproszonych gości. Zerknijcie do galerii i zobaczcie, po jakie kreacje sięgnęły gwiazdy.