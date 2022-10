"Listy do M." Tak zmieniły się dzieci z popularnej produkcji. Jak dziś wyglądają Julia Wróblewska, Jakub Jankiewicz, Mateusz Winek. ZDJĘCIA

Listy do M. najmłodsi bohaterowie kultowej produkcji

Listy do M., to kultowy film, który emitowany jest w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Opowiada historie kilkunastu bohaterów, których losy przeplatają się w mroźnej Warszawie, 24 grudnia. Film doczeka się piątej części, która do kin trafi w listopadzie 2022 roku.