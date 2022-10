"Brigitte Bardot cudowna". Kto wybrał Joannę Opozdę do tytułowej roli? Sekret ujrzał światło dzienne. Co zdradziła aktorka? Zdjęcia

"Brigitte Bardot cudowna": obsada. Kto pojawia się na ekranie?

„Brigitte Bardot cudowna” to film stworzony przez Lecha Majewskiego , docenianego na świecie filmowego wizjonera. Do udziału w produkcji zaprosił sporo gwiazd polskiego kina. Na ekranie pojawiają się m.in. Magdalena Różczka, Joanna Opozda, Weronika Rosati, Andrzej Grabowski, Eryk Lubos, Lech Dyblik oraz Tomasz Sapryk.

Premiera "Brigitte Bardot cudowna". Joanna Opozda sięgnęła po szykowną stylizację

Chociaż film trafi do kin w piątek, 21.10., we wtorek w Warszawie odbyła się premiera, na którą przybyło sporo znanych osób. Wśród nich nie brakowało Joanny Opozdy, która specjalnie na tę okazję wybrała bardzo elegancką stylizację. Sięgnęła po długą do ziemi, ciemną suknię z odsłoniętymi ramionami. Dobrała do niej zgrabną torebkę. Postawiła na rozpuszczone włosy, dzięki czemu wyglądała świetnie.