Lechia Gdańsk wygra z Radomiakiem Radom? Biało-zieloni muszą uciekać. Marcin Kaczmarek: Wygrana nie da komfortu, ale to mecz bardzo istotny

- Najważniejsze jest to, ile punktów będziemy mieć na koniec sezonu, a nie z kim je zdobędziemy. Każdy mecz jest za trzy punkty. Na pewno trzeba będzie zdobyć ich grubo ponad 30, żeby utrzymać się w Ekstraklasie – mówi Marcin Kaczmarek, trener Lechii. - W tabeli jest ciasno, jest duża grupa zespołów zainteresowanych utrzymaniem. Sobotni mecz będzie dla nas bardzo istotny pod względem punktowym. Mecz z Radomiakiem oczywiście nie załatwi sprawy, bo po ewentualnej wygranej nie znajdziemy się w sytuacji komfortowej, a po porażce nie będziemy w beznadziejnej. Sytuacja jest trudna, ale w podobnej znajduje się osiem drużyn w lidze. Wszystko w naszych głowach i charakterach, bo to też bardzo ważne. Lechia podczas mojej niedługiej pracy pokazała, że może punktować. Kilka miesięcy temu miała pięć punktów i była ostatnia w tabeli, a teraz musimy uciekać, a nie gonić.

Sztab szkoleniowy Lechii, w trudnej walce o utrzymanie, nie może liczyć na wsparcie władz klubu. Do ofensywy dołączył jedynie Kevin Friesenbichler, a każdy świetnie widzi, że drużyna potrzebuje postępującej przebudowy i skrzydłowego z jakością. Zamiast tego sprowadzony został Louis Poznański do rywalizacji na lewej obronie. I to bardziej przyszłościowo, bo to zawodnik, który na razie ma doświadczenie w piłce młodzieżowej. Teraz mówi się, że w Gdańsku mógłby ponownie zagrać Joao Oliveira, który był w Lechii w sezonie 2017/18. Ten piłkarz musiałby jednak rozwiązać swój kontrakt z Leixoes SC, bo teraz można kontraktować wyłącznie wolnych zawodników.