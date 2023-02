Lechia Gdańsk - Radomiak Radom. Oceniamy biało-zielonych. Fatalne błędy, beznadzieja w ofensywie piłkarzy Lechii

Lechia całkowicie rozczarowała w meczu z Radomiakiem. To był bardzo zły mecz biało-zielonych i z taką grą drużyna nie ma żadnych szans na utrzymanie się w PKO Ekstraklasie. W kolejnych meczach piłkarze muszą pokazać grę agresywną, z charakterem, pełną zaangażowania, ambicji, ale przy tym wszystkim nie zapominając o jakości czysto piłkarskiej.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę że jesteśmy w takiej sytuacji a nie innej. Nie tak wyobrażaliśmy sobie to spotkanie. Przegrywamy 0:2, wychodzimy na drugą połowę i po pięciu minutach jest rzut karny. Tracimy trzeciego gola i jest po meczu. Odbiliśmy się jakiś czas temu w ligowej tabeli i po kilku miesiącach wracamy do podobnej sytuacji. To jest dla nas ciężka sytuacja. Musimy zrobić postęp jako drużyna i na pewno będziemy o tym rozmawiać. Przed nami mecz z Lechem i nie będziemy faworytami. Większość ludzi nie daje nam większych szans na zdobycie choćby punktu, ale postaramy się sprawić niespodziankę - powiedział Maciej Gajos, kapitan Lechii.