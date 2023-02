Lechia Gdańsk - Radomiak 25.02.2023 r. W jakim składzie zagrają biało-zieloni? Będą zaskakujące decyzje kadrowe trenera Marcina Kaczmarka?

Trener Marcin Kaczmarek ma nad czym myśleć przed meczem Lechii Gdańsk z Radomiakiem. Za kartki pauzuje Jarosław Kubicki, a w tej sytuacji największą szansę na to, aby go zastąpić ma Kevin Friesenbichler. To byłby wariant bardziej ofensywny, ale biało-zieloni pilnie potrzebują trzech punktów.