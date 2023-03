Lechia Gdańsk nie zmieniła trenera! Marcin Kaczmarek poprowadzi drużynę w meczu z Miedzią. Łukasz Smolarow: Rozmowy oczyściły atmosferę

Nie jest tajemnicą, że dwa tygodnie temu Adam Mandziara spotkał się ze sztabem szkoleniowym Lechii i doszło do spięcia między nim, a trenerem Marcinem Kaczmarkiem. Do tego doszły złe wyniki, bo biało-zieloni przegrali trzy kolejne mecze i wylądowali ponownie w strefie spadkowej. I choć to nie Kaczmarek jest głównym winowajcą takiego stanu rzeczy, to jasne było, że w takiej sytuacji najłatwiej zwolnić trenera. Za to wcale prostą rzeczą nie jest znalezienie szkoleniowca, który przejąłby drużynę w trudnym momencie i poprowadził do satysfakcjonujących wyników. Przed meczem Lechii w Poznaniu z Lechem można było usłyszeć, że losy Kaczmarka są już przesądzone bez względu na wynik z zespołem mistrzów Polski.