Lech Poznań - Lechia Gdańsk. Oceniamy biało-zielonych. Beznadziejny występ Dusana Kuciaka i Joela Abu Hanny

Lechia Gdańsk to dziś zlepek zawodników, którzy są kompletnie rozbici i nie są w stanie wymienić kilku podań i zagrać na poziomie chociażby przyzwoitym. To smutne, ale biało-zieloni nie są drużyną i w takiej atmosferze rozpędzają się coraz mocniej w kierunku spadku do Fortuny I ligi.