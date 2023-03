Kompromitacja w Poznaniu. Dominacja mistrza Polski. Lechia do Gdańska wraca z bagażem pięciu straconych goli. To koniec trenera Kaczmarka?

Z drugiej strony, to jednak Marcin Kaczmarek jest trenerem Lechii i to on ponosi odpowiedzialność za przygotowanie zespołu i wyniki. Po przejęciu drużyny jesienią wykonał kawał dobrej pracy i wyciągnął biało-zielonych z ostatniego miejsca w tabeli na pozycję bezpieczną. Jednak w tej rundzie Lechia zdobyła tylko pięć punktów w sześciu meczach wygrywając zaledwie jedno spotkanie. To sprawiło, że gdańszczanie ponownie trafili do strefy spadkowej, rywale zdobywają punkty i sytuacja jest coraz trudniejsza.

Lechia nie była w stanie postawić się Lechowi będąc tylko tłem dla mistrzów Polski. I wszystko wskazuje na to, że to było pożegnalne spotkanie Kaczmarka w roli szkoleniowca biało-zielonych. W 79 minucie Kaczmarek zdjął z boiska Zwolińskiego, obaj się wyściskali i to wyglądało jak pożegnanie. Kto go zastąpi? Głównym kandydatem miał być Łukasz Smolarow, dyrektor do spraw sportowych Lechii ale ta opcja raczej nie wchodzi w grę. Wolny jest Piotr Stokowiec, który już raz uratował biało-zielonych przed spadkiem i na pewno rozważyłby ofertę, ale wątpliwe jest, żeby prezes Paweł Żelem przyznał się do błędu, kiedy zwalniał Stokowca z klubu. Wszystko wskazuje na to, że w klubie dominuje raczej opcja trenera zagranicznego. Najpierw pojawiły się informacje, że do klubu zaproponowane zostały usługi Luisa Fernandeza, byłego szkoleniowca PSG. Ostatnio na giełdzie pojawił się Nestor El Maestro, który doprowadził zespół Spartaka Trnava do mistrzostwa Słowacji. Decyzje zapadną szybko, bo już za tydzień Lechia zagra bardzo ważny, a wręcz kluczowy mecz z Miedzią Legnica.