Lechia Gdańsk nie uciekła od strefy spadkowej. Co trzeba pilnie poprawić? Przedstawiamy główne grzechy biało-zielonych

Początek był na miarę oczekiwań. Lechia nie zagrała wielkiego meczu, ale wygrała z Wisłą Płock 1:0. Pięć punktów przewagi wskazywało drogę we właściwym kierunku. Jednak dwa punkty w trzech kolejnych meczach to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań w sytuacji biało-zielonych, zwłaszcza że rywale nie byli z najwyższej półki. Podopiecznym trenera Marcina Kaczmarka nie pomogła nawet seria czterech meczów bez porażki. Bo dziś fakty są takie, że Lechia jest tuż nad strefą spadkową i ma tylko dwa punkty przewagi, a to w żaden sposób nie daje komfortu i spokoju. To pokazuje jakie znaczenie mają mecze z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, bo wygrana w Kielcach z Koroną postawiłaby dziś drużynę z Gdańska w lepszym położeniu. Co musi się zmienić, i to jak najszybciej, żeby Lechia nie musiała drżeć o ligowy byt do samego końca sezonu. Zwłaszcza, że mówimy o zespole z dużym doświadczeniem, który w podobnym składzie rok temu wywalczył czwarte miejsce w PKO Ekstraklasie i prawo gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji.