Lech Wałęsa u Kuby Wojewódzkiego. "Co pan najlepiej potrafi robić?". Odpowiedź was zaskoczy!

- Do tego momentu była dla mnie najważniejsza polityka, patriotyzm. Polska. Tylko jak miałem dobrą pozycję, pieniądze same do mnie przychodziły. Teraz tak się stało, że pozycja moja jest trochę gorsza. Choroba, która nas trafiła, to powoduje, że zaczyna brakować. Dlatego muszę coś zrobić. Nie będę prosił, nie będę żebrał, więc muszę w jakiś sposób zarobić. Już na elektryka się mało nadaję, bo 77 lat to już nie ma tej kondycji. Potrzebuję na jakimś poziomie żyć. Potrzebuję trochę dorobić i dziękuję, że pan mi pozwolił trochę dorobić.

Na pytanie Wojewódzkiego "o co chodzi z tym poszukiwaniem pracy? Czy to jest żart ironiczny, czy to jest gest rozpaczy? Czy to jest wyrzut sumienia wobec nas wszystkich?" były prezydent odpowiedział:

Były prezydent był pytany o polski Kościół, ale też o ocenę rządów Prawa i Sprawiedliwości.

- Diagnoza PiS-u jest dobra, tylko leczenie jest niewłaściwe. My musimy wybrać to, co oni proponują, i zrobić to lepiej. Demokracja składa się z trzech elementów. Jeden to konstytucja, drugi to ludzie, a trzeci to grubość książeczki czekowej. Na wybory chodzi 50 proc. ludzi, a pieniędzy ma może 5 proc. I w związku z tym w Polsce jest niecałe 50 proc. demokracji - powiedział Lech Wałęsa.