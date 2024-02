Co dalej z Bastionem św. Elżbiety w Gdańsku? "Miasto wydaje się bezradne, jeśli chodzi o prywatne działki"

- Nie jest to niestety przypadek odosobniony. Pojawiają się także w mediach społecznościowych i tradycyjnych obrazki z Nowego Portu z okolic Morskiego Domu Kultury. To sytuacja jeszcze z roku 2023 roku, interpelacja pochodzi z kwietnia. Teren był uprzątnięty, ale problem powraca - mówił radny Andrzej Skiba. - Miasto Gdańsk, wydaje się, że jest bezradne, jeśli chodzi o prywatne działki. Z czego to wynika? Tylko z tego "niedasizmu"? Nie przesądzałbym, może wynika z czegoś jeszcze - dodał.