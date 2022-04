Łeba. Kryzys gazowy zakończony. Gaz doprowadzony do wszystkich obiektów Marcin Kapela

Jak poinformował burmistrz Andrzej Strzechmiński, o godz. 15.40 zakończyły się prace związane z przywracaniem gazu do obiektów na terenie Łeby. Do godziny 20 na terenie Łeby pozostaje grupa pogotowia gazowego. Gaz, który na terenie Gminy Miejskiej Łeba dostarczała Firma NOVATEK Green Energy Sp. z o.o., przestał być dostarczany 27 kwietnia. Stało się to po wpisaniu firmy kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji na listę sankcyjną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.