Lato Teatralne Sopot 2022. W tym tygodniu premiera sztuki "Strefa Zero" w reżyserii André Hübnera-Ochodlo

"Strefa Zero" to tekst znakomitego amerykańskiego dramatopisarza i reżysera Neila LaBute'a. Rozgłos przyniosły mu filmy "Zmowa mężczyzn" i "Kochankowie z sąsiedztwa". Akcja sztuki rozgrywa się w Nowym Jorku, niecałą dobę po ataku terrorystycznym na WTC. To apokaliptyczne wydarzenie jest tłem do opowiedzenia o intymnej i skomplikowanej relacji łączącej bohaterów. Jak podkreśla sam autor: - Nie jest to sztuka o terroryzmie i polityce, a bardziej o wojnie, którą prowadzimy z tymi, których podobno kochamy". W obsadzie zobaczymy dwoje wspaniałych aktorów – Teresę Dzielską i Adama Machalicę!

Potem, jak deklaruje rzecznik teatru – Adam Szulc - w tym sezonie w Teatrze Atelier będzie jak u Hitchcocka - najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie będzie już tylko narastać. Tegoroczny repertuar Lata Teatralnego Sopot jest bowiem nie tylko pełen ciekawych wydarzeń, ale i jest szalenie zróżnicowany. Już 12 lipca dwa monodramy Ewy Błaszczyk "Oriana Fallaci – Chwila, w której umarłam. To historia jednej z najbardziej wyrazistych i "słyszanych" dziennikarek swojej epoki. Dzień później zaś w spektaklu Nazywam się Tamara Biakow i jestem legendą poznamy losy fikcyjnej, żydowskiej divy operowej. Miłośnicy talentu Ewy Błaszczyk będą mogli wybrać się też dwukrotnie (14 i 15 lipca) na jej recital Pozwól mi spróbować jeszcze raz, składający się z piosenek napisanych przez wybitnych polskich i światowych artystów.