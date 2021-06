Latarnia z bursztynu ma ponad 2 m i została wykonana na Święto Miasta Helu. Zdjęcia

Hel znowu dał o sobie znać w nietuzinkowy sposób: tym razem niespodzianką, a możliwe, że także kolejnym rekordem Guinnessa . Ponad dwumetrowa, bursztynowa replika helskiej latarni morskiej została uroczyście ustawiona na skwerze w Helu. Na to wydarzenie wybrano też odpowiedni dzień: Święto Miasta Helu.

Jedyne takie bursztynowe okazy trafiły do Muzeum Gdańska!

- Hel ma to szczęście, że z trzech stron jest otoczony wodą, co czyni go najbardziej morskim z miast - mówiła Żanna Sępińska, inspektor ds. monitoringu i marketingu Urzędu Miasta Hel. - Już ponad 600 lat temu pojawiły się pierwsze wzmianki o istnieniu kościoła św. Piotra, patrona rybaków, stąd też data święta miasta, 29 czerwca.

I to właśnie tego dnia 2021 r. Urząd Miasta Helu oddał do użytku zrewitalizowany skwer, znajdujący się tuż obok kościoła i bulwaru - i to w tym miejscu stanęła nowa atrakcja turystyczna na Początku Polski, która, możliwe, że znajdzie się w Księdze Rekordów Guinnessa.