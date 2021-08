Ładowanie samochodów elektrycznych w Gdyni możliwe ze słupa oświetleniowego. Zainstalowano specjalne ładowarki

Urządzenia udostępnione w dzielnicy Gdynia Grabówek przeznaczone są do użytku przez odbiorców indywidualnych. Oceniona zostanie atrakcyjność tego rozwiązania dla mieszkańców dzielnic z ograniczoną możliwością montażu prywatnych urządzeń ładujących (np. niewystarczającą dostępnością garaży). Przede wszystkim Energa Oświetlenie zweryfikuje jednak skuteczność działania ładowarek na słupach oświetleniowych działających w sprzężeniu, czyli podłączonych w większej liczbie do jednego układu sterowania oświetleniem. Tego typu urządzenie może obsługiwać obwody oświetleniowe od kilku do kilkunastu lamp, ważne jest więc, aby przeanalizować sprawność i niezawodność pracy systemu rozbudowanego o więcej niż jedną stację.