Kościerzyna. Dzięcioły umierają, bo ludzie trują mrówki. Leśnicy biją na alarm! ZDJĘCIA

Walka z mrówkami środkami chemicznymi może mieć tragiczne konsekwencje. Leśnicy zbierają dramatyczne żniwo. Jak się okazuje, w starciu z chemią używaną do tępienia mrówek najmniejszych szans nie mają dzięcioły.

- Dwa dzięcioły. Zielony i czarny. Dzięcioły ze wspólnym, tragicznym mianownikiem trafiły do leśniczówki - pisze Zdobysław Czarnowski, leśniczy z Nadleśnictwa Kościerzyna. - Pierwszy to dzięcioł czarny. Znaleziony w ośrodku wypoczynkowym. Ogólny stupor. Ruchliwa tylko głowa. Apetyt dobry. Jednak niepoprawiający się stan spowodował iż odstawiono go do ośrodka rehabilitacji. Niestety tam padł.