Kościerzyna atrakcją turystyczną. Co przyciąga turystów? Zobaczcie zdjęcia

Kościerzyna atrakcją turystyczną

Lokalna Organizacja Turystyczna "Serce Kaszub", która działa w Kościerzynie ma ambitne plany jak rozsławić region i zachęcić turystów do odwiedzania tej części Kaszub. Podczas walnego zebrania członkowie omówili najważniejsze założenia i podsumowali to, co już się udało zrobić dla promocji powiatu. Dodajmy, że członkami LOT są samorządy, instytucje i podmioty z branży turystycznej czynnie wspierające rozwój turystyki.