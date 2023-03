Te nazwy miast i wsi z Pomorza cię rozbawią! W niektóre aż trudno uwierzyć. Podróż z Piekiełka do Betlejem tylko u nas! | ZDJĘCIA

Nietypowe miejscowości na Kaszubach (i Pomorzu)

Kto odwiedził Kaszuby, ten obejrzał pół świata - głosi popularne, choć nieco ironią zabarwione powiedzonko krążące wśród mieszkańców tego regionu północnej Polski. Pomorze faktycznie potrafi zadziwić swoją różnorodnością. Szerokie plaże, Półwysep Helski, jeziora Szwajcarii Kaszubskiej... Jest w czym wybierać.

Jednak nie tylko wakacyjne atrakcje to wyróżnik Pomorza. Czasem wystarczy lekko zjechać z głównej drogi, by dotrzeć do miejsc niezwykłych. I w kilka chwil pokonać drogę z Nieba przez namiastkę piekła do jego - bądź co bądź - wiejskiego centrum (z jednego miejsca do drugiego jest naprawdę niedaleko!), trafić w Kolano, czy zahaczyć o Pasiekę.

Mało? To wybierz się w podróż po świecie. Na Pomorzu czekają m.in.

Rzym

Warszawa

Meksyk

Ameryka

Betlejem.