Kościerski policjant został zatrzymany w Sopocie. Prowadził samochód pod wpływem alkoholu

Policjant z Kościerzyny jechał na podwójnym gazie

W połowie sierpnia doszło do zdarzeń z udziałem funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Mężczyzna, kierując samochodem, został zatrzymany do kontroli drogowej na terenie Sopotu. Okazało się wówczas, że był on po użyciu alkoholu - 0,3 promila.