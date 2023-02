Kontrowersje wokół toalet w IX LO w Gdańsku. Radni miasta reagują. Czy na lekcji można wyjść do łazienki?

W mediach krąży informacja, że ograniczenia dotyczące korzystania z toalet były reakcją na próbę samobójczą jednego z uczniów. Celem takiego zabiegu, miało być zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły.

W IX LO w Gdańsku znajduje się sześć toalet z 28 kabinami dla kobiet oraz sześć toalet z 18 kabinami i 18 pisuarami dla mężczyzn.

Dyrekcja szkoły wydała zarządzenie, które miało regulować zasady korzystania z toalet przez uczniów.

Fragment zarządzania dyrekcji IX LO w Gdańsku:

zadzwonić i poprosić wicedyrektora, by pełnił opiekę nad uczniem udającym się do toalety,

przejść z uczniem do toalety tak, by pełnić bezpieczeństwo zarówno nad uczniem, jak i klasą,

- Są czasem problemy gastryczne i szkoła nie może dawać szlabanu na wyjście do ubikacji. Gdy uczniowi chce się iść do toalety, to powinien mieć to umożliwione - mówi nam przewodniczący klubu radnych PiS, Kazimierz Koralewski.