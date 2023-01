Po dziwacznych jasełkach w gdańskim CKZiU nr 1. Polityczna hucpa, czy tłumienie kreatywności młodzieży?

- W wydarzeniu pojawiły się elementy kpin z przedstawień religijnych, ale również z ludzi, którzy dzięki 500+ od sześciu lat zmienili swoje życie i wyszli ze skrajnej nędzy. Nie godzi się tego praktykować, zwłaszcza w szkołach, gdzie mamy wychowywać, czyli kształtować dobre zachowania naszych uczniów. To wstyd, że w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 pracują tacy nauczyciele i że w Gdańsku jest prezydent, który pozwala na tego typu rzeczy. Ale jeśli chodzi o Gdańsk, to nie jest nowość, tam się bardzo często kpi z tego, co polskie, tradycyjne, chrześcijańskie, a także z autorytetów. To wstyd dla Gdańska i dla Polski – ocenił 2 stycznia w programie I Polskiego Radia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.