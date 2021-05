Kontrowersje wokół budowy żwirowni nad jeziorem Mausz na Kaszubach. Są nowe założenia inwestycji. Jak może ona wpłynąć na środowisko?

Sprawa żwirowni nad jeziorem Mausz powraca. Na początku roku sporządzony został raport oddziaływania na środowisko zmienionego projektu, zakładającego utworzenie kopalni żwiru na obszarze dwóch działek w Sulęczynie. Przeciwnicy wciąż mają zastrzeżenia co do planowanej inwestycji, wójt z kolei uspokaja, że „to naprawdę nie będzie szkodziło - ani turystom, ani mieszkańcom”.

Kopalnia żwiru na Kaszubach. Kontrowersje wokół inwestycji nad jeziorem Mausz Wszystko dotyczy głośnych już od prawie roku planów utworzenia kopalni żwiru niedaleko jeziora Mausz w Kłodnie (gm. Sulęczyno). Jak już wcześniej zapewniał inwestor żwirownia będzie służyła tylko wydobyciu, nie będą w niej stosowane urządzenia do rozdrabniania i kruszenia. Proces jednak stanął w miejscu po tym, jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku nie uzgodniła warunków realizacji inwestycji. Sprawa jednak powróciła - kopalnia miałaby funkcjonować w nieco zmienionym zakresie. 18 marca 2021 roku zaś opublikowany został najnowszy raport oddziaływania na środowisko.

Wprowadzone w inwestycji zmiany dotyczą przede wszystkim właśnie kwestii środowiskowych, które to były głównym powodem negatywnej decyzji RDOŚ. Obecnie m.in. inwestor zakłada wydobycie kruszywa tylko z suchej warstwy złoża, co ma wykluczyć naruszenie poziomu wód gruntowych. Eksploatacja nie będzie prowadzona w obrębie występującego torfowiska przejściowego, które ma być zabezpieczone filarem ochronnym. W efekcie przewidywana powierzchnia złoża zmniejszyła się do niewiele ponad 11,3 ha.

Kontrowersje wokół budowy żwirowni. Raport oddziaływania na środowisko: "Sam teren przedsięwzięcia nie wyróżnia się szczególnie krajobrazowo"

Z kolei co do usytuowania potencjalnej żwirowni w granicach Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w najnowszym raporcie o oddziaływaniu na środowisko możemy przeczytać przede wszystkim, że eksploatacja nie przekracza obowiązujących standardów, ponieważ kopalnia nie będzie w okolicy wyróżniającej się krajobrazowo. - Teren projektowanej kopalni „Sulęczyno V” znajduje się w południowo-zachodniej części Gowidlińskiego OCHK. Zewnętrzna jego granica przebiega ok. 1,5 km na zachód od inwestycji. Jednocześnie teren ten znajduje się w strefie zewnętrznej osadnictwa i infrastruktury Sulęczyna przy drodze wojewódzkiej nr 228 (...). Sam teren przedsięwzięcia nie wyróżnia się szczególnie krajobrazowo. Jest to fragment powierzchni, użytkowany jako teren rolno-leśny - czytamy w raporcie.

Jeśli zaś chodzi o sąsiedztwo to złoże miałoby się znajdować ok. 20-26 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, należącej do właściciela terenu, a także ok. 23 m od zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

- Główne otoczenie złoża stanowią tereny leśne i rolne. Pozostałe po stronie zachodniej obiekty rekreacyjne znajdują się w odległościach ok. 183-195 m. W kierunku północno-wschodnim zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa położona jest w odległości ok. 200 do 240 m od granicy złoża. Obiekty mieszkaniowo-zagrodowe w kierunku północnym są również izolowane ukształtowaniem terenu oraz lasem - uzasadniają autorzy raportu oddziaływania na środowisko. Przypomnijmy też, że przez teren, na którym miałaby powstać żwirownia, przeszła słynna nawałnica z 2017 roku. Zniszczeniu uległ prawie cały drzewostan na opisywanych działkach. Właściciel uprzątnął już powalone drzewa, jest też w trakcie usuwania karp. W efekcie występują tutaj jedynie niewielkie powierzchnie zadrzewione. Społeczne konsultacje na temat powstania żwirowni. Zdanie mieszkańców... i nie tylko Do końca kwietnia osoby zainteresowane sprawą mogły wyrazić swoje zdanie na temat inwestycji, biorąc udział w społecznych konsultacjach.

Z tej możliwości skorzystali zarówno mieszkańcy gminy, jak i osoby spoza niej. Całym procesem zainteresowały się też Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej i stowarzyszenie Molinion, które od 2018 roku działa m.in. w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody w obszarach wiejskich powiatu kartuskiego. Molinion zwraca przede wszystkim uwagę na wspomniany wcześniej Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu. - (...) jest [on] naszym wspólnym i unikatowym dobrem, a w związku z tym nasze stowarzyszenie uznało za swój społeczny obowiązek zebrać wszystkie przedstawione krytyczne uwagi i wnieść je w sposób uporządkowany do w/w postępowania - czytamy w opinii stowarzyszenia.

Molinion zauważa też, że zdaniem członków i zaangażowanych specjalistów, informacje zawarte w raporcie są „niewystarczające do poparcia stwierdzeń, zawartych w przedmiotowym dokumencie, w tym, że planowana kopalnia nie będzie powodowała zmiany stosunków wodnych oraz nie stanowi zagrożenia dla chronionych ekosystemów oraz gatunków roślin i zwierząt”.

Stowarzyszenie zebrało również najważniejsze uwagi osób protestujących przeciwko utworzeniu żwirowni. To m.in. zastrzeżenia, jakoby planowana kopalnia miała doprowadzić do zniszczenia chronionych siedlisk, zmiany poziomu wód, zwiększenia ryzyka osłabienia i utraty drzewostanu, a także sprawy takie jak niedostosowanie dróg publicznych do jednoczesnego funkcjonowania 3 kopalni odkrywkowych obok siebie czy problem spadku wartości działek, będących w obszarze oddziaływania żwirowni. Istotnym punktem jest też sama kwestia liczby turystów, która może wyraźnie spaść w tym rejonie właśnie przez sąsiedztwo tego typu działalności. - Planowane przedsięwzięcie wiąże się z bezpowrotną utratą istniejącego krajobrazu (...), wynikającą m.in. z realizacji prac ziemnych, trwale zmieniających istniejące ukształtowanie rzeźby terenu. Turyści wprost stwierdzają, że zrezygnują z wypoczynku w tym miejscu (i jego sąsiedztwie) - czytamy w opinii stowarzyszenia. - Prawie wszystkie zgłaszające się do nas osoby były zaniepokojone polityką prowadzoną przez gminę która w ostatnich latach doprowadziła do (jak to określali zainteresowani) „masowego uchwalania planów miejscowych” dopuszczających kopalnie odkrywkowe w gminie w obszarze chronionego krajobrazu. Część z osób wskazywała, że „gmina tworząc dokumenty planistyczne nie informuje mieszkańców w sposób prawidłowy” - pisze dalej Molinion, uznając wątpliwości protestujących za uzasadnione i zgodne z własnymi ustaleniami. - Prawie wszystkie zgłaszające się osoby zadawały istotne pytanie, które generalizując można ująć w następujący sposób: jaki jest sens istnienia w gminie Sulęczyno Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (...), skoro gmina w sposób masowy uchwala dokumenty planistyczne, dające możliwość realizacji kolejnych kopalń odkrywkowych, a poszczególne firmy realizują te kopalnie?

Podobne zastrzeżenia ma Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej. Poza wymienionymi wyżej problemami członkowie zwracają tutaj uwagę, iż planowana inwestycja jest sprzeczna z istniejącym zagospodarowaniem oraz funkcjami tego obszaru. - Kierunki rozwoju, wskazane w dokumencie studium, dotyczącym turystyki w gminie Sulęczyno, będą niemożliwe do realizacji w przypadku powstania kopalni odkrywkowej Sulęczyno V. Nikt nie będzie chciał wypoczywać w tak zniszczonym krajobrazie i w sąsiedztwie tak bardzo uciążliwego obiektu, którego działalność będzie odczuwalna w promieniu kilku kilometrów - pisze PSAT. - Zespół roboczy naszego stowarzyszenia uważa, że dalsze drastyczne przekształcanie środowiska przyrodniczego analizowanego obszaru, przy planowanych rozmiarach i intensywności eksploatacji górniczej, konieczności wykorzystania lokalnych dróg do transportu maszyn wydobywczych, a przede wszystkim do wywozu ciężkim transportem samochodowym kruszywa o docelowym łącznym tonażu przekraczającym 2 mln ton, doprowadzi do nieodwracalnej dewastacji środowiska przyrodniczego we wszystkich jego wymiarach, w tym środowiska człowieka (mieszkańcy, aktualne nasilenie ruchu turystycznego).

Kontrowersje wokół powstania żwirowni nad jeziorem wracają Sam Bernard Grucza, wójt gminy Sulęczyno, jeszcze raz podkreśla, że wszystko jest tutaj robione zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Jako pierwszy będę protestował, jeśli będzie to miało szkodzić środowisku czy zagrażać życiu i przyszłości naszej ziemi. Żeby nasi potomni mieli też co robić, czym oddychać i co jeść - mówi Bernard Grucza. - To naprawdę nie będzie szkodziło - ani turystom, ani mieszkańcom, żyjącym tu. Wszystko będzie zrobione zgodnie z prawem i tak, żeby nie niszczyło natury na przyszłość. Szef sulęczyńskiego samorządu nie ukrywa jednak, iż trzeba mieć też na uwadze kwestie gospodarcze i finansowe. Już przy wcześniejszym projekcie wielokrotnie powtarzał, że powstanie żwirowni mogłoby pozytywnie wpłynąć na budżet gminy Sulęczyno, która wciąż odczuwa skutki nawałnicy z 2017 roku. Brak jakiejkolwiek żwirowni oznaczałby brak tych dodatkowych środków pieniężnych.

- Tyle różnych kopalń jest - gospodarka przecież też musi iść do przodu, ale jednocześnie musi spełniać obowiązujące zasady - mówi wójt Grucza. Przypomnijmy, że o sprawie planowanej żwirowni nad jez. Mausz głośno zrobiło się latem 2020 roku. Na początku sierpnia radni sulęczyńscy większością przyjęli uchwałę o miejscowym planie zagospodarowania dla działek, na których miałaby powstać kopalnia. Proces jednak został zawieszony w świetle decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przede wszystkim chodziło tutaj o kwestię wydobywania kruszywa w tzw. warstwie zawodnionej, co stanowi naruszenie obowiązującego zakazu, a także częściowo naruszona byłaby podmokłość w obrębie złoża, co z kolei jest niezgodne z zakazem likwidowania naturalnych zbiorników. We wrześniu z protestującymi osobiście rozmawiał jeszcze poseł Adrian Zandberg, zapowiadając wtedy dalsze działania w tej sprawie.

