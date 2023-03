Komisja doraźna Rady Miasta Gdyni przesłuchała kolejnych radnych

Radni miasta Gdyni składają wyjaśnienia w sprawie afery donosowej

Według autora zawiadomień radni mieli bogacić się na majątku gminy albo mieszkać poza miastem . W obydwu przypadkach, jeżeli zarzuty się potwierdzą, może to skutkować wygaszeniem ich mandatów.

Na początku roku do biura Rady Miasta Gdyni zaczęły wpływać anonimowe donosy na gdyńskich rajców. Łącznie dotyczyły 5 radnych – Jakuba Furkala, Bogdana Krzyżankowskiego, Marcina Bełbota, Ireneusza Trojanowicza oraz Lechosława Dzierżaka.

Radni składają wyjaśnienia

Po wyjaśnieniu przypadku radnego Furkala, na komisję zaproszono dwóch następnych rajców- Lechosława Dzierżaka z Samorządności oraz Bogdana Krzyżankowskiego z Koalicji Obywatelskiej . Radny Dzierżak składał wyjaśnienia w związku z zarzutami, jakoby miał pracować w Urzędzie Miasta Gdyni. Co według ustawy może skutkować wygaszeniem mandatu.

- Od początku pełnienia funkcji radnego chciałem, aby moja sytuacja była jak najbardziej transparentna - tłumaczył Lechosław Dzierżak , radny SWS. - Dlatego też postępowałem od samego początku zgodnie z literą prawa. W 2018 roku złożyłem do dyrektora Urzędu Miasta Gdyni wniosek o bezpłatny urlop . Ten urlop trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

- Nie otrzymywałem wynagrodzenia od Centrum Aktywności Seniora - mówił Lechosław Dzierżak . - Będąc zatrudnionym w stowarzyszeniu Miasta w Internecie otrzymywałem od nich pieniądze, natomiast pochodziły one z projektów unijnych, nie miejskich .

Sprawa radnego KO była wyjaśniana ponad 20 lat temu

Komisja doraźna podjęła również sprawę Bogdana Krzyżankowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Radny Krzyżankowski prowadzi praktykę lekarską w przychodni przy ul. Konwaliowej 2 na Witominie. Teren przychodni należy do miasta. Według anonimowych zarzutów radny Krzyżankowski miał czerpać korzyści z majątku gminy .

Komisja doraźna Rady Miasta Gdyni podjęła decyzję, że w przypadku obydwu radnych nie zachodzą przesłanki do wniesienia projektu o wygaszeniu mandatu. Nie wiemy, kiedy odbędzie następne posiedzenie komisji doraźnej, najprawdopodobniej będzie to zależeć od decyzji Rady Miasta Gdyni w sprawie dołączenia do komisji spraw kolejnych radnych.

Obecnie komisja wyjaśniła przypadki 3 radnych, w kolejce czekają radni Marcin Bełbot oraz Ireneusz Trojanowicz. Jednak już po powołaniu komisji do Rady Miasta Gdyni zaczęły wpływać wnioski o wygaszenie mandatu radnych Sebastiana Jędrzejewskiego, Elżbiety Raczyńskiej i Jakuba Ubycha z Samorządności oraz wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie miejsca zamieszkania radnego Marka Dudzińskiego z PiS.