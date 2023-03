Ciepło z recyklingu? Można je pozyskiwać nawet ze ścieków i taki plan ma firma z Malborka

O ile ogrzewanie domu czy mieszkania z miejskiej sieci już dawno nie jest dla nikogo luksusem, o tyle wielkim dobrem jest środowisko, w którym żyjemy. Do tej pory pod hasłem poprawy efektywności energetycznej modernizowano ciepłownie, ograniczano emisję pyłów i gazów, wymieniano podziemne sieci. Ale to za mało.

Odchodzenie od węgla. Kogeneracja w Malborku

Przyszedł czas na poszukiwanie źródeł ciepła, które będą alternatywą dla technologii wykorzystywanej w energetyce od lat. Podpowiedzią dla poszukujących jest definicja zawarta w prawie energetycznym, która uznaje system ciepłowniczy za efektywny, "jeśli do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się choćby w 50 proc. odnawialne źródła energii lub w 50 proc. ciepło odpadowe, lub w 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji, lub w 50 proc. wykorzystuje się połączenie ww. energii i ciepła."

Kogeneracja, czyli spalanie gazu i jednoczesna produkcja ciepła oraz prądu to teraz łatwizna, choć jeszcze jakiś czas temu tego typu inwestycje pojawiały się tylko w największych miastach. Ale w 38-tysięcznym Malborku od 2019 r. działa wysokosprawne źródło kogeneracji, pozwalające w jednym procesie spalania gazu ziemnego produkować i energię cieplną, i elektryczną. Można odetchnąć, bo do atmosfery zimą trafia o jedną trzecią mniej pyłów z węglowej kotłowni. Latem w ogóle jest ona wyłączana, więc emisja spada do zera. Na tym spółka ECO Malbork - jedyny producent ciepła w mieście - nie zamierza poprzestać. Ma działkę i projekt nowej inwestycji kogeneracyjnej.