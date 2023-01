Kolejny wektor podziału. Felieton Wojciecha Wężyka

Mijał czas. Zgrzebne transmisje przerodziły się w perfekcyjną machinę wspieraną logistyką i technologią. Im bardziej profesjonalnie się robiło, im więcej sponsorów i polityków przemawiało, tym trudniej było mi znaleźć w tym wszystkim dawną atmosferę.

Coś ewidentnie poszło nie tak. Może taka jest po prostu kolej rzeczy, kiedy inicjatywa nabiera administracyjnych ram? Opierza się, otłuszcza, obrasta w funkcje, budżety, ludzi – bez czego nie da się pomagać na naprawdę wielką skalę.

A może coś nam zwinięto sprzed nosa, bo stało się zbyt atrakcyjne? Albo sami to zmarnowaliśmy – na przykład chęcią dokopania „tamtym” (kimkolwiek by oni nie byli), usilnie szukając kolejnego wektora plemiennego podziału i gubiąc po drodze to, co najważniejsze.