Kolejne postępowanie UOKiK w sprawie aktywności influencerów. Kto zapłaci kary?

Czym jest scam?

Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów scam to działanie, którego celem jest wprowadzenie w błąd – jest to np. informowanie o nieistniejących promocjach, ukrywanie istotnych cech produktu, niesłuszne wyolbrzymianie właściwości lub przeznaczenia reklamowanego produktu czy oferowanie rzeczy szkodliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia.

Za przykład może np. posłużyć reklama produktu, który influencer zachwala, informując, że ma on mocno obniżoną cenę. Tymczasem, rzeczona promocja okazuje się być fałszywą, zaś osoby, które zdecydowały się kupić produkt poprzez reklamę twórcy internetowego, nie otrzymują produktu lub jest on niezgodny z tym, co influencer przedstawiał na swoich kanałach komunikacyjnych.