Uwaga na nową metodę oszustwa. Tym razem "na pocztę głosową"

Kolejnym pomysłem oszustów internetowych jest podszywanie się pod operatora telekomunikacyjnego. Oszust wysyła wiadomość z informacją o niedobranym połączeniu, którego autor nagrał się nam na pocztę głosową. Do wiadomości dołączony jest link, po którego włączeniu na naszym urządzeniu zainstaluje się złośliwe oprogramowanie, co może doprowadzić do kradzieży pieniędzy z naszego rachunku bankowego oraz pozwolić oszustom na dostęp do naszych kont społecznościowych.

Co zrobić, gdy kliknąłeś w link i zainstalowałeś podejrzane oprogramowanie?

Z odpowiedzią przychodzi policja, która informuje, aby niezwłocznie wyłączyć telefon i przełożyć kartę SIM do innego telefonu, skontaktować się ze swoim bankiem oraz zmienić hasła.

Bliźniacze oszustwa mogą dotyczyć również SMS-ów związanych z aplikacją dyskontów spożywczych, serwisów aukcyjnych, instalacji sterowników LTE, RODO.

Początkowo oszuści wysyłali swoje wiadomości z numerów telefonicznych z prefiksami z Niemiec (+49), obecnie coraz częściej wiadomości SMS wysyłane są już z polskich numerów (+48).