Kociewie też ma swoje Betlejem. Niedaleko znajduje się też Rzym. Gdzie dokładniej? Sprawdźcie lokalizacje

Betlejem, Trzy Króle i Rzym: gdzie się znajdują?

Są to małe miejscowości, które przylegają do wsi w gminie Gniew. Znajduje się tam zaledwie kilka domostw. Twórcą tych nazw był proboszcz Tymawy z okresu międzywojennego. Przyczyna była dość prozaiczna, proboszcz miał problemy z informowaniem mieszkańców choćby o tym, jak będzie chodził po kolędzie. Zagrody były porozrzucane, więc postanowił małe osady nazwać. Trzy domy za Tymawą, ale pozostające w granicach wsi nazwał Betlejem. Inne trzy położone bliżej Jelenicy obdarował mianem Trzech Króli. Osadę położoną w malowniczej dolinie nazwał Rzymem.

Te nazwy utrwaliły się w tradycji i przeszły do nazewnictwa urzędowego. W wykazie urzędowym nazwy miejscowości funkcjonują jako przysiółki i osady. Rzym i Trzy Króle "przynależą" do Jaźwisk, a Betlejem do Tymawy.

