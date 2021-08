Kobieta do zjedzenia. Po recitalu Magdy Smalary w Sopocie

Przez bite dwie godziny (ani sekundy przerwy) Magda Smalara - aktorka stołecznego Teatru Dramatycznego - brawurowo wykonywała swój rozrywkowy, prowadzony w stylu kabaretowym program. Zaśpiewała kilkanaście piosenek satyrycznych, sentymentalnych i lirycznych. Motywem przewodnim repertuaru aktorki było... jedzenie. Ale tam jedzenie! - Wieczne nienasycenie! Dzika rozkosz obżarstwa. Brak panowania nad spiżarnią. Bezrefleksyjne ignorowanie diety. Ale zaraz, chwila moment, hola!, bo też w drugą stronę: uleganie durnym radom i przestrogom, wedle których szkodzi wszystko, na co mamy apetyt!

Na widowni sopockiego Atelier dawno nie było tak licznych, gromkich wybuchów śmiechu. Czy to coś mówi o nastrojach publicznych w dobie pandemii?

Bisowanie po diecie

Gdyby po recitalu Smalary przyznawano nagrodę publiczności, z pewnością otrzymałaby ją Iwonna Buczkowska za piosenkę "Śledzie i szarlotka" (z muzyką Urszuli Borkowskiej). No bo co to jest na przykład miłość? Otóż „miłość to sałatka z śledzia i szarlotki”! Kiedy na zakończenie spektaklu Magda Smalara zaśpiewała utwór Mariana Hemara „Dieta” (z muzyką Rafaela Hernandeza), nienasycona publiczność wymusiła na aktorce bisowanie.